Нигматуллин: важность результата будет довлеть над ЦСКА и "Локомотивом" в матче РПЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Игроки футбольных клубов ЦСКА и "Локомотив" в матче третьего тура чемпионата России не покажут открытой игры, поскольку ответственность за результат будет довлеть над ними. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, в разные годы выступавший за армейцев и железнодорожников.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в воскресенье на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало игры - 19:00 мск. После двух туров в активе красно-синих 3 очка, они занимают 12-е место в турнирной таблице. Красно-зеленые с 4 очками располагаются на седьмой строчке.

"Предполагаю, что будет ничья со счетом 1:1, - сказал Нигматуллин. - Прошло всего два тура, команды еще не в лучшем состоянии и уже успели неожиданно потерять очки - ЦСКА проиграл "Крыльям", "Локомотив" дома сыграл вничью с "Рубином". Не в стопроцентной форме команды подходят к матчу, но уверен, что он будет напряженным для соперников. Супероткрытого футбола не жду, результат будет довлеть".

"ЦСКА, учитывая то, что сыграет дома, будет действовать первым номером и попытается контролировать ход матча. Для "Локомотива" это достаточно привычно - обороняясь и играя на контратаках добиваться результата", - отметил бывший голкипер, допустив, что по сюжету игра может быть похожа на матч второго круга прошлого розыгрыша чемпионата России, когда ЦСКА и "Локомотив" на "РЖД-Арене" сыграли вничью со счетом 1:1. "Сказать, что какая-то из команд находится в великолепной форме, нельзя. По первым двум матчам видно, что они не в полном порядке, еще не все отлажено", - добавил он.

По его мнению, в составе ЦСКА многое будет зависеть от действий хорватского полузащитника Николы Влашича, который этим летом подписал с армейцами контракт до лета 2024 года. В составе "Локомотива" Нигматуллин выделил атакующих хавбеков Алексея и Антона Миранчуков. "Они будут играть роль первой скрипки. У ЦСКА же еще может Федор Чалов подключиться", - добавил он.

Также бывший вратарь поделился мнением об основных голкиперах команд - Игоре Акинфееве и Маринато Гилерме. "Понятно, что оба вратаря опытные - один играл в сборной, другой выступает сейчас. Наверное, учитывая то, что Гилерме - вратарь нынешней сборной, за небольшим преимуществом отдам предпочтение ему", - резюмировал Нигматуллин.