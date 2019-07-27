Трофей баскетбольного Кубка мира будет представлен в Москве с 1 по 4 августа

ТАСС, 27 июля. Презентация трофея Кубка мира по баскетболу пройдет в Москве с 1 по 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

1 августа кубок представят в парке "Зарядье".

Москва станет последней остановкой в глобальном турне трофея перед отправкой в Китай, где с 31 августа по 14 сентября пройдет турнир.

Чемпионский трофей Кубка мира носит имя изобретателя баскетбола Джеймса Нейсмита. На нем выгравировано историческое название Международной федерации баскетбола (FIBA) на французском языке, а в основании кубка перечислены все его обладатели (в том числе трижды - сборная СССР).

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. По итогам турнира семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио.