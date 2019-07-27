Итальянские ватерполисты выиграли золото чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Италии по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
В финальном матче они обыграли команду Испании со счетом 10:5. В матче за третье место хорватские спортсмены переиграли представителей Венгрии (10:7). Сборная России не принимала участие в турнире.
Чемпионаты мира по водному поло проводятся с 1973 года. Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира (1978, 1994, 2011, 2019). Сборная Италии трижды побеждала на Олимпийских играх (1948, 1960, 1992).
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|9
|4
|25
|3
|США
|7
|9
|10
|26
|4
|Австралия
|7
|6
|5
|18
|5
|Италия
|4
|4
|4
|12
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Канада
|2
|2
|5
|9
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6