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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Итальянские ватерполисты выиграли золото чемпионата мира

В финале итальянцы обыграли команду Испании

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Италии по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

В финальном матче они обыграли команду Испании со счетом 10:5. В матче за третье место хорватские спортсмены переиграли представителей Венгрии (10:7). Сборная России не принимала участие в турнире.

Чемпионаты мира по водному поло проводятся с 1973 года. Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира (1978, 1994, 2011, 2019). Сборная Италии трижды побеждала на Олимпийских играх (1948, 1960, 1992).

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), на третьем - команда США (7-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия129425
3США791026
4Австралия76518
5Италия44412
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Канада2259
8Германия2237
10Бразилия2226
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