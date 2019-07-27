Американский пловец Дрессел победил на дистанции 50 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Американец Калеб Дрессел завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Он показал результат 21,04 секунды.
Серебро завоевали сразу два спортсмена - бразилец Бруно Фратус и грек Кристиан Голомеев, показавшие одинаковый результат - 21,45 секунды. Россиянин Владимир Морозов пришел к финишу четвертым (21,53).
Ранее на чемпионате мира Дрессел победил на дистанции 100 м вольным стилем. Он стал вторым пловцом в истории после россиянина Александра Попова, кто выиграл дистанции 50 м и 100 м вольным стилем на двух чемпионатах мира. Также в активе Дрессела на этом чемпионате мира золото на дистанции 50 м баттерфляем и в эстафете 4х100 м вольным стилем, серебро в комбинированной эстафете 4х100 м. 22-летний Дрессел является двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-9-4), третьей идет команда США (8-9-10).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|9
|4
|25
|3
|США
|8
|9
|10
|27
|4
|Австралия
|7
|6
|5
|18
|5
|Италия
|4
|4
|4
|12
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|9
|Канада
|2
|2
|5
|9
|10
|Германия
|2
|2
|3
|7