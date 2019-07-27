Клуб Дэвида Бекхэма заключил первые контракты с футболистами

ТАСС, 27 июля. Американский футбольный клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал первые контракты с игроками. Об этом сообщает "Гаезта.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Клуб заключил контракты с 19-летними аргентинцами - полузащитником Матиасом Пеллегрини ("Эстудиантес") и нападающим Хулианом Каррансом ("Банфилд"). До дебюта за "Интер Майами" игроки продолжат выступать за свои прошлые клубы на правах аренды.

"Интер Майами", который был образован в 2018 году, дебютирует в Главной футбольной лиге (MLS) в следующем сезоне.