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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Американка Ледеки завоевала золото на дистанции 800 м вольным стилем на ЧМ

Второй стала представительница Италии Симона Квадарелла, третьей - австралийка Ариарне Титмус
Кэти Ледеки EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Кэти Ледеки
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Американская спортсменка Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в плавании на 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

22-летняя Ледеки показала результат 8 минут 13,58 секунды. Второй стала представительница Италии Симона Квадарелла (8.14,99), замкнула тройку призеров австралийка Ариарне Титмус (8.15,70). Россиянки в финальном заплыве не участвовали.

Ледеки - пятикратная олимпийская чемпионка, 15-кратная чемпионка мира. Ей принадлежит три мировых рекорда: на дистанциях 1500 м (15.20,48), 800 м (8.04,79) и 400 м (3.56,46) вольным стилем. Ранее в Кванджу Ледеки завоевала две серебряные медали - на дистанции 400 м вольным стилем и в кролевой эстафете 4 по 200 м.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия1210426
3США1291031
4Австралия78621
5Италия45413
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Бразилия2327
9Канада22610
10Германия2237
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