Американка Ледеки завоевала золото на дистанции 800 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Американская спортсменка Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в плавании на 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

22-летняя Ледеки показала результат 8 минут 13,58 секунды. Второй стала представительница Италии Симона Квадарелла (8.14,99), замкнула тройку призеров австралийка Ариарне Титмус (8.15,70). Россиянки в финальном заплыве не участвовали.

Ледеки - пятикратная олимпийская чемпионка, 15-кратная чемпионка мира. Ей принадлежит три мировых рекорда: на дистанциях 1500 м (15.20,48), 800 м (8.04,79) и 400 м (3.56,46) вольным стилем. Ранее в Кванджу Ледеки завоевала две серебряные медали - на дистанции 400 м вольным стилем и в кролевой эстафете 4 по 200 м.