Американка Ледеки завоевала золото на дистанции 800 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Американская спортсменка Кэти Ледеки завоевала золотую медаль в плавании на 800 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
22-летняя Ледеки показала результат 8 минут 13,58 секунды. Второй стала представительница Италии Симона Квадарелла (8.14,99), замкнула тройку призеров австралийка Ариарне Титмус (8.15,70). Россиянки в финальном заплыве не участвовали.
Ледеки - пятикратная олимпийская чемпионка, 15-кратная чемпионка мира. Ей принадлежит три мировых рекорда: на дистанциях 1500 м (15.20,48), 800 м (8.04,79) и 400 м (3.56,46) вольным стилем. Ранее в Кванджу Ледеки завоевала две серебряные медали - на дистанции 400 м вольным стилем и в кролевой эстафете 4 по 200 м.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|10
|4
|26
|3
|США
|12
|9
|10
|31
|4
|Австралия
|7
|8
|6
|21
|5
|Италия
|4
|5
|4
|13
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|9
|Канада
|2
|2
|6
|10
|10
|Германия
|2
|2
|3
|7