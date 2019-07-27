"Уфа" одержала первую победу в чемпионате России по футболу, обыграв "Крылья Советов"

ТАСС, 27 июля. Футбольный клуб "Уфа" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

В составе "Уфы" гол забил Даниил Фомин (21-я минута), автоголом отметился защитник самарского клуба Владимир Полуяхтов (33). У "Крыльев Советов" отличился Срджан Мияилович (25).

"Уфа" одержала первую победу в текущем сезоне чемпионата России, ранее подопечные Вадима Евсеева потерпели два поражения - от екатеринбургского "Урала" на выезде (2:3) и "Краснодара" дома (2:3). В активе "Крыльев Советов" также одна победа - дома над столичным ЦСКА (2:0), в матче прошлого тура самарский клуб дома потерпел поражение от тульского "Арсенала" (2:3).

В рамках чемпионата России команды встречались в седьмой раз, "Уфа" одержала четыре победы, "Крылья Советов" побеждали в двух играх, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.

"Уфа" поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Крылья Советов" идут на девятой строчке, также имея в активе три очка.

В следующем матче 4 августа "Уфа" на выезде сыграет с "Сочи", "Крылья Советов" днем ранее дома встретятся с московским "Локомотивом".