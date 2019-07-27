"Уфа" одержала первую победу в чемпионате России по футболу, обыграв "Крылья Советов"

ТАСС, 27 июля. Футбольный клуб "Уфа" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
В составе "Уфы" гол забил Даниил Фомин (21-я минута), автоголом отметился защитник самарского клуба Владимир Полуяхтов (33). У "Крыльев Советов" отличился Срджан Мияилович (25).
"Уфа" одержала первую победу в текущем сезоне чемпионата России, ранее подопечные Вадима Евсеева потерпели два поражения - от екатеринбургского "Урала" на выезде (2:3) и "Краснодара" дома (2:3). В активе "Крыльев Советов" также одна победа - дома над столичным ЦСКА (2:0), в матче прошлого тура самарский клуб дома потерпел поражение от тульского "Арсенала" (2:3).
В рамках чемпионата России команды встречались в седьмой раз, "Уфа" одержала четыре победы, "Крылья Советов" побеждали в двух играх, еще одна встреча завершилась ничейным результатом.
"Уфа" поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Крылья Советов" идут на девятой строчке, также имея в активе три очка.
В следующем матче 4 августа "Уфа" на выезде сыграет с "Сочи", "Крылья Советов" днем ранее дома встретятся с московским "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|3
|Рубин
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|Арсенал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|9
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|10
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|13
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|14
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|16
|Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0