Американцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию с мировым рекордом завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Американская команда в составе Калеба Дрессела, Зака Эппла, Мэллори Комерфорд и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты 19,40 секунды. Ранее рекорд принадлежал также сборной США (3.19,60), он был установлен на мировом первенстве 2017 года. Тогда за американскую команду выступали Комерфорд, Мануэль и Дрессел.

Второе место заняла команда Австралии (3.19,97), третье - Франции (3.22,11). Российская команда в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой показала пятый результат - 3 минуты 22,72 секунды.

22-летний Дрессел, который является двукратным олимпийским чемпионом, завоевал шестую золотую медаль на текущем мировом первенстве, также в его активе одно серебро. В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых медалей чемпионатов мира.

Двукратная олимпийская чемпионка 22-летняя Мануэль завоевала пятую медаль на чемпионате мира в Кванджу (два золота и три серебра). Всего на ее счету девять золотых медалей мировых первенств. 21-летняя Комерфорд на текущем чемпионате мира выиграла третью медаль, ранее она завоевала две серебряные награды. В ее активе теперь шесть золотых медалей мировых первенств.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-10-4), на третьем - команда США (12-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.