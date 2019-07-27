{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Американцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧМ

Россияне заняли пятое место
Симона Мануэль EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Симона Мануэль
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию с мировым рекордом завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Американская команда в составе Калеба Дрессела, Зака Эппла, Мэллори Комерфорд и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты 19,40 секунды. Ранее рекорд принадлежал также сборной США (3.19,60), он был установлен на мировом первенстве 2017 года. Тогда за американскую команду выступали Комерфорд, Мануэль и Дрессел.

Второе место заняла команда Австралии (3.19,97), третье - Франции (3.22,11). Российская команда в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой показала пятый результат - 3 минуты 22,72 секунды.

22-летний Дрессел, который является двукратным олимпийским чемпионом, завоевал шестую золотую медаль на текущем мировом первенстве, также в его активе одно серебро. В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых медалей чемпионатов мира. 

Двукратная олимпийская чемпионка 22-летняя Мануэль завоевала пятую медаль на чемпионате мира в Кванджу (два золота и три серебра). Всего на ее счету девять золотых медалей мировых первенств. 21-летняя Комерфорд на текущем чемпионате мира выиграла третью медаль, ранее она завоевала две серебряные награды. В ее активе теперь шесть золотых медалей мировых первенств. 

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-10-4), на третьем - команда США (12-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия1210426
3США1291031
4Австралия78621
5Италия45413
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Бразилия2327
9Канада22610
10Германия2237
Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Пловец Морозов не склонен оправдывать кармой череду четвертых мест на чемпионатах мира
Российский спортсмен третий турнир подряд занимает четвертое место на дистанции 50 м вольным стилем
Читать полностью