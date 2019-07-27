Американцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию с мировым рекордом завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Американская команда в составе Калеба Дрессела, Зака Эппла, Мэллори Комерфорд и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты 19,40 секунды. Ранее рекорд принадлежал также сборной США (3.19,60), он был установлен на мировом первенстве 2017 года. Тогда за американскую команду выступали Комерфорд, Мануэль и Дрессел.
Второе место заняла команда Австралии (3.19,97), третье - Франции (3.22,11). Российская команда в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой показала пятый результат - 3 минуты 22,72 секунды.
22-летний Дрессел, который является двукратным олимпийским чемпионом, завоевал шестую золотую медаль на текущем мировом первенстве, также в его активе одно серебро. В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых медалей чемпионатов мира.
Двукратная олимпийская чемпионка 22-летняя Мануэль завоевала пятую медаль на чемпионате мира в Кванджу (два золота и три серебра). Всего на ее счету девять золотых медалей мировых первенств. 21-летняя Комерфорд на текущем чемпионате мира выиграла третью медаль, ранее она завоевала две серебряные награды. В ее активе теперь шесть золотых медалей мировых первенств.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-10-4), на третьем - команда США (12-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|10
|4
|26
|3
|США
|12
|9
|10
|31
|4
|Австралия
|7
|8
|6
|21
|5
|Италия
|4
|5
|4
|13
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|9
|Канада
|2
|2
|6
|10
|10
|Германия
|2
|2
|3
|7