Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Германии, Феттель - последний

ТАСС, 27 июля. Пилот команды "Мерседес" и лидер в общем зачете британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", немец Себастьян Феттель из "Феррари" занял последнее место.

Лучший круг 34-летний британец проехал за 1 минуту 11,767 секунды, завоевав четвертую поул-позицию в сезоне (87-ю в карьере). Феттель занял последнее, 20-е место, не сумев показать квалификационное время из-за потери мощности двигателя.

Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" (+0,346), третье место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,362). Еще один пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер завершил квалификацию на десятом месте, не стартовав в третьем сегменте квалификации.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент квалификации, показав 14-е время. Партнер Квята по команде таец Александер Албон показал 17-е время.

Гонка Гран-при Германии пройдет 28 июля, начало - 16:10 мск.