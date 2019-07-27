Колумбиец Берналь сохранил лидерство перед заключительным этапом "Тур де Франс"

ТАСС, 27 июля. Колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь сохранил лидерство в общем зачете перед заключительным этапом престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

На 20-м этапе, который прошел во французских Альпах между Альбервилем и Валь-Торансем, победу одержал победитель общего зачета "Тур де Франс" - 2014 итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida, преодолевший дистанцию за 1 час 51 минуту 53 секунды. Второе и третье места заняли испанские гонщики команды Movistar Алехандро Вальверде (+0.10) и Микель Ланда (+0.14) соответственно. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", занял 17-е место (+1.56).

Дистанция 20-го этапа была сокращена из-за непростых погодных условий, изначальный маршрут был перестроен, и вместо запланированных 130 км гонщики преодолели 59 км.

После 20 этапов в общем зачете продолжает лидировать Берналь (79 часов 52 минуты 52 секунды), второе место занимает британец Герайнт Томас, также представляющий Ineos (+1.11), третье - голландец Стивен Крёйсвейк из команды Jumbo-Visma (+1.31). Закарин занимает 46-е место (+1:54.33). Француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck - Quick-Step, лидировавший в общем зачете до 19-го этапа и уступавший Берналю около 50 секунд, занял на 20-м этапе 26-е место и опустился в генеральной классификации со вторую на пятую позицию, отставая от лидера на 3 минуты 45 секунд.

Традиционно заключительный этап гонки, финиш которой проходит на Елисейских полях в Париже, негласно носит статус товарищеского, а лидер общего зачета финиширует во главе пелотона. Заключительный этап пройдет в воскресенье.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.