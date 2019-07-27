Легкоатлетка Нидбайкина, выполнившая олимпийский норматив, подала повторную заявку в IAAF

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Чемпионка России в тройном прыжке Дарья Нидбайкина, выполнившая в начале июня норматив для участия в Олимпиаде-2020, подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) повторную заявку на получение нейтрального статуса. Об этом спортсменка сообщила в субботу журналистам.

Нидбайкина победила на чемпионате России с результатом 14,50 метра, который также превышает олимпийский норматив (14,32). Первый раз ей удалось выполнить норматив 11 июня на соревнованиях в подмосковном Жуковском (14,39).

"Хочу получить допуск на международные старты и готовиться к чемпионату мира, норматив (14,20 м - прим. ТАСС) я уже выполнила на этот турнир. Заявление на нейтральный статус я подала в конце зимы или начале весны, до сих пор нет ответа. Пришлось подавать повторную заявку. Не знаю, что из этого выйдет", - сказала Нидбайкина.

"Хотелось в Чебоксарах улучшить личный рекорд, но рада и тому, что есть. Хорошо, что сумела далеко прыгнуть в заключительной попытке. Значит, силы еще есть. Нужно продолжать работать дальше", - продолжила спортсменка.

В текущем летнем сезоне 24-летняя Нидбайкина четырежды выходила на старт и каждый раз становилась первой. Она дважды улучшала личное достижение, наивысший результат был показан на июньском Мемориале Евстратова - 14,64. "В чем причина такого роста результатов? Наверное, набралась достаточно опыта и сил, да и повзрослела еще", - считает Нидбайкина.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.