Россияне выиграли европейский отборочный турнир на чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Италии в финале европейского квалификационного турнира на чемпионат мира. Соревнования прошли в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Матч завершился со счетом 7:1 в пользу российской команды. В составе хозяев отличились Юрий Крашенинников (1-я минута), Антон Шкарин (12), голкипер команды Максим Чужков (14), Федор Земсков (18, 27) и Артур Папоротный (20). Автогол в составе итальянцев на счету Дарио Рамачиотти (8). У итальянцев мяч забил Габриэле Гори (22).

Сборная России в пятницу досрочно квалифицировалась на мировое первенство, одержав три победы в трех матчах второго группового этапа. Россияне обыграли швейцарцев со счетом 9:3, азербайджанцев (6:0) и испанцев (6:1), заняв первое место в группе 2. На первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах - над командами Венгрии, Германии и Эстонии. В 1/8 финала россияне обыграли сборную Молдавии (8:0) и вышли во второй групповой этап.

Последней командой, которая отобралась на чемпионат мира из числа европейских сборных, стала команда Португалии, обыгравшая в матче за пятое место сборную Испании. Основное время встречи завершилось вничью (4:4), в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти португальцы оказались сильнее со счетом 2:1.

В матче за третье место сборная Белоруссии оказалась сильнее команды Швейцарии (6:2), обе команды уже ранее добыли путевки на чемпионат мира. В матче за седьмое место поляки обыграли азербайджанцев со счетом 13:3.

Таким образом, от Европы путевки на чемпионат мира завоевали команды России, Италии, Белоруссии, Швейцарии и Португалии. Для белорусов грядущий чемпионат мира станет первым в истории. Также на мировое первенство от зоны Южной Америки отобрались сборные Парагвая (хозяева турнира), Бразилии и Уругвая, от Азии - команды Японии, Омана и ОАЭ, от Африки - Нигерии и Сенегала, от Северной и Центральной Америки - сборные Мексики и США и от Океании - команда Таити. Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.