Чемпион России в тройном прыжке надеется получить нейтральный статус и поехать на ЧМ

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Чемпион России в тройном прыжке Дмитрий Сорокин, сумевший в Чебоксарах выполнить олимпийский норматив и установить личный рекорд, надеется получить от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус и выступить осенью на чемпионате мира в Катаре. Об этом Сорокин сообщил в субботу журналистам.

На чемпионате России в Чебоксарах Сорокин победил с результатом 17,31 метра. Ему удалось улучшить свое достижение четырехлетней давности, которое он установил в июле 2015 года в Южной Корее (17,29).

"Я очень доволен сегодняшним результатом, ведь мне удалось улучшить свой личный рекорд и выполнить норматив на Олимпиаду в Токио, - отметил Сорокин. - Сейчас мне важно сохранить свое здоровье и ждать одобрения заявки на нейтральный статус, надеюсь, что у меня будет возможность выступить на чемпионате мира. Сейчас я немного отдохну, а потом начну готовиться к командному чемпионату России в Сочи. Также в моих планах военный чемпионат мира".

"Мне сложно говорить, почему так долго не удавалось улучшить личное достижение. Может быть, это связано с многолетним отсутствием зарубежных стартов. В России, конечно, хорошо прыгать, но когда ты стартуешь за рубежом, то выходишь совсем с другим настроем, с другими эмоциями. Хотя сегодня в Чебоксарах было очень здорово прыгать при такой зрительской поддержке, поэтому и настрой у меня был на дальние прыжки", - подчеркнул спортсмен.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября, командный чемпионат России в Сочи - с 4 по 6 сентября.