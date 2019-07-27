"Краснодар" разгромил "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 27 июля. Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 32 177 зрителей.
В составе хозяев дубль сделал Иван Игнатьев (14-я и 42-я минуты), еще один мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов (80). Игнатьев был заменен на 67-й минуте встречи, вместо него вышел шведский полузащитник Кристоффер Олссон. На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Эльмир Набиуллин. Для 20-летнего Игнатьева забитые мячи стали 13-м и 14-м в составе краснодарского клуба, 19-летний Сулейманов забил 13-й гол.
В составе "Сочи" дебютировал 21-летний Андрей Мостовой, для которого матч стал первым в Российской премьер-лиге (РПЛ). Мостовой принадлежит "Зениту" и выступает за "Сочи" на правах аренды. Также первый матч в РПЛ провел игрок "Сочи" черногорец Душан Лагатор, который заменил Дмитрия Полоза на 81-й минуте. За "Краснодар" дебютировал шведский нападающий Маркус Берг, заменивший на 73-й минуте Ари, на 79-й минуте после удара Берга мяч попал в перекладину.
Лучшим игроком матча был признан Игнатьев. Перед игрой "Краснодар" получил от РПЛ приз "Лига Fair Play", команда была признана самой дисциплинированной по итогам сезона-2018/19. Клуб завоевал данную награду второй сезон подряд. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.
В четвертом туре "Краснодар" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", матч состоится 3 августа. "Сочи" примет "Уфу" 4 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|2
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|4
|Рубин
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|6
|Спартак
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|7
|Арсенал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|8
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|10
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|13
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|14
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|15
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0