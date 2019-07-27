"Краснодар" разгромил "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 27 июля. Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 32 177 зрителей.

В составе хозяев дубль сделал Иван Игнатьев (14-я и 42-я минуты), еще один мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов (80). Игнатьев был заменен на 67-й минуте встречи, вместо него вышел шведский полузащитник Кристоффер Олссон. На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Эльмир Набиуллин. Для 20-летнего Игнатьева забитые мячи стали 13-м и 14-м в составе краснодарского клуба, 19-летний Сулейманов забил 13-й гол.

В составе "Сочи" дебютировал 21-летний Андрей Мостовой, для которого матч стал первым в Российской премьер-лиге (РПЛ). Мостовой принадлежит "Зениту" и выступает за "Сочи" на правах аренды. Также первый матч в РПЛ провел игрок "Сочи" черногорец Душан Лагатор, который заменил Дмитрия Полоза на 81-й минуте. За "Краснодар" дебютировал шведский нападающий Маркус Берг, заменивший на 73-й минуте Ари, на 79-й минуте после удара Берга мяч попал в перекладину.

Лучшим игроком матча был признан Игнатьев. Перед игрой "Краснодар" получил от РПЛ приз "Лига Fair Play", команда была признана самой дисциплинированной по итогам сезона-2018/19. Клуб завоевал данную награду второй сезон подряд. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

В четвертом туре "Краснодар" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", матч состоится 3 августа. "Сочи" примет "Уфу" 4 августа.