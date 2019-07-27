Алаев: Россия способна провести лучший ЧМ по пляжному футболу в истории

В субботу в "Лужниках" завершился европейский отборочный турнир чемпионата мира 2019 года. Сборная России на соревнованиях в Москве заняла первое место, обыграв в финале команду Италии со счетом 7:1. В июне РФС объявил о том, что Москва поборется за право принять чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. Заявка России на организацию турнира была одобрена исполкомом союза, правительство РФ поддержало инициативу организации, рекомендовав отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) необходимый пакет документов.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. России по силам провести лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Такое мнение высказал журналистам в субботу генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

"Это действительно была генеральная репетиция чемпионата мира, потому что уже в конце августа мы должны сдать заявочное досье на 2021 год, и, конечно же, здесь любая ошибка организаторов могла негативно сказаться, - сказал Алаев. - Но, по-моему, все прошло идеально. Тот самый случай, когда и спортивный результат порадовал, и организационные вопросы, особенно последние два дня - это было что-то потрясающее".

"Такой турнир очень даже легко делать, с такими партнерами, как Москва, и это не просто слова, работается легко, - отметил генсекретарь РФС. - Мы получили удовольствие в ходе подготовки, спортивных состязаний. Хотелось бы поблагодарить Алексея Александровича (руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева - прим. ТАСС), без его поддержки этого бы не было, а также правительство Москвы, департамент спорта, Минспорт. Нам всем по силам сделать лучший чемпионат мира по пляжному футболу и надеюсь, ФИФА нас услышит".

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.