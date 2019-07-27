Лихачев: сборная РФ по пляжному футболу показала образцовую игру на турнире в Москве

"Мы выдохнули еще вчера, когда официально оформили путевку в Парагвай, сегодня уже матч был не с таким грузом ответственности, просто хотелось порадовать наших болельщиков хорошей игрой, и, к счастью, это получилось, я думаю, что все остались довольны, - сказал Лихачев. - Сборная России на этом турнире показала образцово-показательный футбол и, на мой взгляд, полностью реабилитировалась за неудачу в Минске (на Европейских играх сборная России заняла шестое место - прим. ТАСС)".

Также Лихачев отметил игру вратаря российской сборной Максима Чужкова, признанного лучшим голкипером турнира. В рамках европейской квалификации Чужков также забил пять голов. "Я позволяю ему это, но я бы отметил прежде всего его сильную игру на линии ворот, - сказал тренер. - Всегда говорю, что вратарь должен оставаться прежде всего вратарем, его атакующие навыки прекрасны, он очень здорово контролирует игру, здорово умеет пробить и отдать передачу, но он на этом турнире здорово сыграл именно на линии ворот, и меня это не может не радовать, у него была неприятная травма на стыке мая-июня, к счастью, сейчас он восстановился".

От Европы путевки на чемпионат мира завоевали команды России, Италии, Белоруссии, Швейцарии и Португалии. Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.