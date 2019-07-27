Крашенинников: сила сборной России по пляжному футболу в серьезной подготовке к матчам

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по пляжному футболу победила всех соперников в рамках европейского отборочного турнира чемпионата мира за счет серьезной подготовки к матчам. Об этом ТАСС сказал защитник сборной Юрий Крашенинников.

В субботу состоялся финальный матч турнира, в котором сборная России победила итальянцев со счетом 7:1. Соревнования прошли в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Крашенинников стал автором одного из голов российской сборной. В пятницу сборная России обыграла команду Испании со счетом 6:1 и завоевала путевку на мировое первенство.

"Мы победили при своих болельщиках, это самое важное, - сказал Крашенинников. - Вчерашний матч для нас был важнее, сегодня мы выходили с задачей победить, но уже более спокойно. Вчера еще довлел результат, хотя должны были чудеса случиться, чтобы мы проиграли в девять мячей, но все равно. Сегодня играли уже спокойно и при полном стадионе не могли проиграть".

"Наша сила в подготовке: тренерский штаб очень серьезно разбирал всех соперников. Плюс у нас были серьезные сборы, мы много турниров сыграли этим составом. Все это вкупе с болельщиками дало такой результат. Турнир в Москве прошел превосходно, как и всегда, по организации вопросов нет", - добавил футболист.

Крашенинников назван самым ценным игроком турнира. "Я бы каждому из нашей команды отдал этот приз, все достойны: тренерский, медицинский штабы, все отработали на 100%. Всем большое спасибо, особенно болельщикам, которые нас поддерживали", - подчеркнул Крашенинников.

От Европы путевки на чемпионат мира завоевали команды России, Италии, Белоруссии, Швейцарии и Португалии. "Наверное, из соперников можно отметить венгров, мы их меньше всего обыграли - 5:1. На самом деле, все команды сильные. Семь-восемь команд были достойны поехать на чемпионат мира, но путевок всего пять", - заключил собеседник ТАСС.