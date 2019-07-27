Легкоатлеты разыграли шесть комплектов личных наград в последний день чемпионата России

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Шесть комплектов наград в личных соревнованиях было разыграно в заключительный день чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах.

В тройном прыжке у мужчин победу одержал Дмитрий Сорокин, выполнивший квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио 2020 года, он показал результат 17,31 м. Серебряным призером стал Александр Юрченко (16,77), бронзовым - Алексей Федоров (16,68). У женщин в тройном прыжке золото завоевала Дарья Нидбайкина (14,50 м), второе место заняла Анна Крылова (13,89), третье - Наталья Евдокимова (13,81).

В беге на 1500 м у мужчин победу одержал Валентин Смирнов (3.41,80), шесть сотых секунды ему проиграл Константин Плохотников, третье место занял Максим Александров (3.42,95). На аналогичной дистанции у женщин победу одержала Александра Гуляева (4.04,92), следом за ней к финишу пришли Дина Александрова (4.07,25) и Екатерина Сторожева (4.08,35). В беге на 10000 метров золотую медаль завоевал Евгений Рыбаков (28.18,90), одну сотую ему уступил его брат-близнец Анатолий Рыбаков, третьим финишировал Вячеслав Шаламов (29.04,58). У женщин на этой же дистанции победу одержала Елена Коробкина (32.16,01), второе место заняла Елена Седова (32.20,45), третье - Людмила Лебедева (32.28,45).

Чемпионат России прошел на реконструированном стадионе "Олимпийский".