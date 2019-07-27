{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по легкой атлетике

Легкоатлеты разыграли шесть комплектов личных наград в последний день чемпионата России

Соревнования завершились в Чебоксарах
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Шесть комплектов наград в личных соревнованиях было разыграно в заключительный день чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах.

В тройном прыжке у мужчин победу одержал Дмитрий Сорокин, выполнивший квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио 2020 года, он показал результат 17,31 м. Серебряным призером стал Александр Юрченко (16,77), бронзовым - Алексей Федоров (16,68). У женщин в тройном прыжке золото завоевала Дарья Нидбайкина (14,50 м), второе место заняла Анна Крылова (13,89), третье - Наталья Евдокимова (13,81).

В беге на 1500 м у мужчин победу одержал Валентин Смирнов (3.41,80), шесть сотых секунды ему проиграл Константин Плохотников, третье место занял Максим Александров (3.42,95). На аналогичной дистанции у женщин победу одержала Александра Гуляева (4.04,92), следом за ней к финишу пришли Дина Александрова (4.07,25) и Екатерина Сторожева (4.08,35). В беге на 10000 метров золотую медаль завоевал Евгений Рыбаков (28.18,90), одну сотую ему уступил его брат-близнец Анатолий Рыбаков, третьим финишировал Вячеслав Шаламов (29.04,58). У женщин на этой же дистанции победу одержала Елена Коробкина (32.16,01), второе место заняла Елена Седова (32.20,45), третье - Людмила Лебедева (32.28,45).

Чемпионат России прошел на реконструированном стадионе "Олимпийский".

Теги
Чемпионат России по легкой атлетике
Летние олимпийские виды спорта
Россиянка Васькова стала седьмой на чемпионате мира по велоспорту BMX среди юниорок
В остальных дисциплинах россияне не попали в финал
Читать полностью