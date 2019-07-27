Дерби ЦСКА - "Локомотив" и еще два матча продолжат программу третьего тура РПЛ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Третий тур чемпионата России по футболу в воскресенье продолжится тремя матчами. В центральном из них на "ВЭБ-Арене" в Москве ЦСКА примет столичный "Локомотив" - встреча начнется в 19:00 мск. Также в этот день состоятся игры "Оренбург" - "Зенит" (14:00) и "Арсенал" - "Ростов" (16:30).

ЦСКА и "Локомотив" не смогли подойти к дерби со стопроцентным показателем набранных очков. В первом туре армейцы в Самаре потерпели поражение от "Крыльев Советов", а железнодорожники на своем поле сыграли вничью с казанским "Рубином". Во втором туре команды главных тренеров Виктора Гончаренко и Юрия Семина одержали победы с одинаковым счетом 2:1 - были обыграны "Оренбург" и "Тамбов" соответственно.

На "ВЭБ-Арене", которая вмещает 30 457 зрителей, не ожидается аншлага. По прогнозам Российской премьер-лиги (РПЛ), на игру придут около 25 тыс. болельщиков. Как сообщил ТАСС заместитель директора премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Сафонов, на встрече, которая относится к матчам повышенной степени риска, будет задействовано 200 частных охранников, 485 контролеров-распорядителей, а также около 500 сотрудников полиции. При этом представителей Росгвардии на игре не будет.

В этот день главные тренеры команд не смогут рассчитывать на сразу на нескольких игроков. У ЦСКА на поле точно не появятся получившие повреждения в прошлом сезоне полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров, а также травмированный на летних сборах защитник Георгий Щенников. У "Локомотива" ситуация схожа с армейской - игрок обороны Борис Ротенберг выбыл из строя еще в декабре прошлого года, а нападающий Джефферсон Фарфан травмировался во время выступления за сборную Перу этим летом на Кубке Америки.

Предстоящее столичное дерби станет 63-м в российской истории. По числу побед минимальное преимущество принадлежит "Локомотиву" - 25 против 24. Железнодорожники вышли вперед в этом споре в прошлом чемпионате благодаря победе на поле соперника, одержанной со счетом 1:0 в меньшинстве после удаления нападающего Эдера. Еще 13 встреч, в том числе игра на "РЖД-Арене" этой весной, завершились вничью - во втором круге РПЛ сезона-2018/19 на гол защитника хозяев Бенедикта Хёведеса армейцы ответили точным ударом Федора Чалова, который в итоге с 15 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны прошлого сезона.

Первая встреча Сутормина с "Оренбургом"

После двух туров "Зенит" за счет дополнительных показателей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая только "Краснодару", который провел на игру больше и забил больше петербуржцев (шесть мячей против четырех). Ближайший соперник команды главного тренера Сергея Семака в стартовавшем чемпионате потерпел два поражения - на данный момент "Оренбург" располагается на 15-й строчке. История противостояния команд из Санкт-Петербурга и Оренбурга насчитывает всего четыре матча - действующий чемпион России одержал в них четыре победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 7:2. Оба этих гола оренбуржцы забили в сезоне-2018/19 - дома в сентябре они потерпели поражение со счетом 1:2, а на выезде в марте - 1:3.

Автором хронологически последнего на данный момент гола "Оренбурга" в ворота "Зенита" стал Алексей Сутормин. Атакующий полузащитник стал одним из открытий прошлого сезона и летом дважды сменил клубную прописку. В конце июня он подписал контракт с "Рубином", но уже в начале июля петербуржцы выкупили его у клуба из столицы Татарстана. В воскресенье он впервые получит возможность сыграть против бывшего клуба.

Помимо 25-летнего хавбека, команду покинули еще 10 футболистов, семь из которых входили в основную обойму главного тренера Владимира Федотова - это не могло не сказаться на результатах "Оренбурга", который летом пополнили полузащитник Тимур Аюпов и нападающий Джоэл Фами. "Зенит" также провел активную трансферную кампанию "на выход", расставшись с 13 игроками, ни один из которых, впрочем, не был основным. На смену им были приобретены вратарь Алекскандр Васютин, защитник Дуглас Сантос и уже названный Сутормин. Также в команду из аренд вернулись игрок обороны Миха Мевля и нападающий Лука Джорджевич.

Вопрос о том, где состоится матч между "Оренбургом" и "Зенитом", был закрыт только 25 июля. До этого стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей чемпионата России, но в среду спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил ТАСС, что лига разрешила проведение игры третьего тура на домашней арене "Оренбурга". На следующий день Российский футбольный союз в виде исключения одобрил это решение. При этом "Оренбургу" необходимо обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел до даты проведения указанного матча чемпионата России.

В матче против "Оренбурга" Семак не сможет рассчитывать на универсального полузащитника Далера Кузяева, который не выходил на поле с марта, и защитника Игоря Смольникова - по словам главного тренера "Зенита", повреждение не позволит игроку участвовать в матчах в ближайшее время. У Федотова, в отличие от своего коллеги, кадровых проблем нет.

Испытание "Ростовом" для "Арсенала"

Тульский "Арсенал" в четверг дебютировал на международной арене. В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы команда под руководством главного тренера Игоря Черевченко дома проиграла азербайджанскому "Нефтчи" - 0:1. Уже в воскресенье ей предстоит на своем поле принять "Ростов" Валерия Карпина.

В двух первых турах команды набрали по четыре очка, по разу одержав победы и поделив очки с соперником. "Арсенал" в первом матче нового сезона дома ушел от поражения в матче с "Динамо" (1:1), а неделей позже в Самаре обыграл "Крылья Советов" (3:2). "Ростов", в свою очередь, в первом туре со счетом 2:1 обыграл "Оренбург", а в прошлую субботу дома сыграл вничью со "Спартаком" (2:2), забив второй мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Оба главных тренера смогут выставить на игру в Туле оптимальные составы. Существовала опасность того, что защитник Максим Беляев может не восстановиться после рассечения, полученного в концовке игры с "Нефтчи". Однако, как в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе "Арсенала", игрок обороны избежал серьезного повреждения.

Предстоящая игра станет десятой в истории противостояния "Арсенала" и "Ростова". В девяти предыдущих встречах туляки одержали три победы, их соперники были сильнее дважды, еще четыре матча завершились вничью. В прошлом розыгрыше чемпионата России преимущество было на стороне команды с берегов Дона - на выезде она одержала победу со счетом 1:0, а дома сыграла вничью - 0:0.