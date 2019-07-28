Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240

ТАСС, 28 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Поединок в легкой весовой категории (до 70,3 кг) продолжался все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Бой между Царукяном и Обеном-Мерсье вошел в основной кард турнира UFC 240. Главным боем вечера станет поединок между американцами Максом Холлоуэем и Фрэнки Эдгаром за вакантный титул чемпиона в полулегком весе.

На счету 22-летнего россиянина теперь 14 побед при двух поражениях в ММА. Он провел второй бой в UFC и одержал первую победу. В активе 30-летнего Обена-Мерсье 12 побед и пять поражений в ММА.