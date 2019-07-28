Футболист "Реала" Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с "Цзянсу Сунин"

ТАСС, 28 июля. Валлийский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с "Цзянсу Сунин". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Transfer News.

Ожидается, что 30-летний валлиец подпишет трехлетний контракт с клубом. Ранее испанское издание Marca сообщало, что зарплата Бейла составит €22 млн за сезон. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €60 млн.

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из английского "Тоттенхэма" за €101 млн (по данным портала Transfermarkt), контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел за испанский клуб 42 матча в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав семь голевых передач. Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Уэльса нападающий провел 77 матчей, забив 31 гол.