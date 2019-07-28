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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Объявлен состав мужской сборной России по плаванию на комбинированную эстафету на ЧМ

В составе команды выступят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов представят Россию в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Мужская комбинированная эстафета пройдет в воскресенье.

В качестве финишера тренерский штаб национальной команды также рассматривал Владислава Гринева, который стал бронзовым призером на 100 м вольным стилем, однако в итоге сделал выбор в пользу Морозова, который не вышел в полуфинал на этой дистанции, однако помог команде завоевать серебро в кролевой эстафете 4х100 м.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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