Объявлен состав мужской сборной России по плаванию на комбинированную эстафету на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов представят Россию в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Мужская комбинированная эстафета пройдет в воскресенье.

В качестве финишера тренерский штаб национальной команды также рассматривал Владислава Гринева, который стал бронзовым призером на 100 м вольным стилем, однако в итоге сделал выбор в пользу Морозова, который не вышел в полуфинал на этой дистанции, однако помог команде завоевать серебро в кролевой эстафете 4х100 м.