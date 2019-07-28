Рахимич: шансы ЦСКА и "Локомотива" на победу в московском дерби равны

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московские ЦСКА и "Локомотив" имеют равные шансы на победу в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший полузащитник армейцев Элвер Рахимич.

Встреча пройдет в воскресенье на "ВЭБ-Арене", начало - 19:00 мск.

"Дерби есть дерби, так что не надо смотреть на результаты прошлых матчей, чтобы рассуждать о счете в предстоящей игре. Обе команды набирают форму, с каждым матчем играют лучше и лучше. Дерби будет интересным, команды имеют равные шансы на победу, конечно, лично я надеюсь, что ЦСКА выиграет. Обе команды имеют травмированных игроков, но я уверен, что Виктор Гончаренко и Юрий Семин (главные тренеры ЦСКА и "Локомотива" соответственно - прим. ТАСС) придумают что-нибудь", - сказал Рахимич.

У ЦСКА на поле не появятся получившие повреждения в прошлом сезоне полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров, а также травмированный на летних сборах защитник Георгий Щенников. У "Локомотива" защитник Борис Ротенберг выбыл из строя в декабре прошлого года, а нападающий Джефферсон Фарфан травмировался во время выступления за сборную Перу летом на Кубке Америки.

После двух туров сезона-2019/20 чемпионата России ЦСКА занимает 13-е место, имея в активе три очка, "Локомотив" идет девятым с четырьмя очками.