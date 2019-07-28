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Кузнецова надеется, что ситуация с американской визой разрешится на следующей неделе

Ранее теннисистка была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением визы
Светлана Кузнецова AP Photo/Susan Walsh
Описание
Светлана Кузнецова
© AP Photo/Susan Walsh

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова надеется на разрешение ситуации с американской визой на следующей неделе. Об этом она рассказала ТАСС. 

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В июле Кузнецова сообщила, что была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в 2018 году россиянка его выиграла. Теннисистка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. В пятницу официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан сообщила о готовности визы для спортсменки. 

"Пока что попросили просто [принести] паспорт в посольство. Ждем новостей на следующей неделе", - сообщила Кузнецова.

Заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат США (US Open) - пройдет с 26 августа по 8 сентября. Кузнецова является победительницей турнира 2004 года.

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