Борзаковский назвал успешным выступление российских легкоатлетов на Олимпийском фестивале

ТАСС, 28 июля. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что российские спортсмены показали хороший результат на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку. Его слова передает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сборная России заняла первое место в медальном зачете на фестивале, который завершился в Баку в субботу. В общей сложности россияне завоевали 66 медалей - 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую. Пять наград досталось российским легкоатлетам - золото завоевали Олеся Солдатова (бег на 400 м), Виолетта Игнатьева (метание диска) и Аделина Халикова (прыжки в высоту), третьими стали Семен Бородаев (толкание ядра) и Владислав Александрин (тройной прыжок).

"Выступление более чем успешное - три золотые, две бронзовые медали. Это очень достойно, я хотел бы поблагодарить спортсменов и тренеров за их тяжелый труд и такое отличное выступление, Олимпийский комитет России - за поддержку и помощь", - заявил Борзаковский.

"Резерв есть, конечно, и достаточно сильный. Сейчас могу это констатировать. Мы над этим работаем, а результат, показанный нашими легкоатлетами в Баку, тому лучшее подтверждение", - добавил главный тренер сборной России.