Билялетдинов считает, что ЦСКА и ФК "Локомотив" сыграют вничью в московском дерби

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Локомотивом" завершится вничью. Такое мненеие ТАСС высказал бывший полузащитник железнодорожников Динияр Билялетдинов.

Игра состоится в воскресенье на "ВЭБ-Арене", начало - 19:00 мск.

"Я думаю, что команды сыграют вничью, фаворитов в этом матче нет. Рисковать никто не станет, будет довольно-таки закрытая игра, мне кажется", - сказал Билялетдинов.

После двух туров ЦСКА располагается на 13-м месте, набрав три очка, "Локомотив" занимает девятую позицию, имея в активе четыре очка.

Билялетдинов выступал за "Локомотив" с 2004 по 2009 год, провел 175 матчей, забив 35 мячей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России (2003/04), а также выигрывал Кубок (2007) и Суперкубок России (2005).