Немецкий пловец Веллброк завоевал золото на дистанции 1500 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Немец Флориан Веллброк завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. 21-летний спортсмен показал результат 14 минут 36,54 секунды.

Серебро завоевал украинец Михаил Романчук (14.37,63), бронза досталась олимпийскому чемпиону 2016 года на данной дистанции итальянцу Грегорио Пальтриньери (14.38,75). Россиянин Илья Дружинин не смог выйти в финал.

Ранее на чемпионате мира в Кванджу Веллброк завоевал золото на дистанции 10 км в плавании на открытой воде. Также в его активе золото, серебро и бронза чемпионата Европы 2018 года.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (13-9-10), на третьем - команда России (12-11-6). Чемпионат мира завершится 28 июля.