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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Немецкий пловец Веллброк завоевал золото на дистанции 1500 м вольным стилем на ЧМ

Серебро завоевал украинец Михаил Романчук, бронза досталась итальянцу Грегорио Пальтриньери

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Немец Флориан Веллброк завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. 21-летний спортсмен показал результат 14 минут 36,54 секунды.

Серебро завоевал украинец Михаил Романчук (14.37,63), бронза досталась олимпийскому чемпиону 2016 года на данной дистанции итальянцу Грегорио Пальтриньери (14.38,75). Россиянин Илья Дружинин не смог выйти в финал.

Ранее на чемпионате мира в Кванджу Веллброк завоевал золото на дистанции 10 км в плавании на открытой воде. Также в его активе золото, серебро и бронза чемпионата Европы 2018 года.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (13-9-10), на третьем - команда России (12-11-6). Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
3США1391032
2Россия1211629
4Австралия78621
5Италия46515
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Германия3238
9Бразилия2327
10Канада22610
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