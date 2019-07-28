Американка Мануэль завоевала золото на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Американская пловчиха Симоне Мануэль завоевала золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Она завершила дистанцию за 24,05 секунды. Серебряную медаль завоевала шведка Сара Шёстрём (24,07), третьей стала Кейт Кэмпбелл из Австралии (24,11).
Для 22-летней двукратной олимпийской чемпионки Мануэль эта медаль стала шестой на чемпионате мира в Кванджу (три золота и три серебра). Она стала десятикратной чемпионкой мира.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США находится на втором месте (14-9-10), на третьем - команда России (12-11-6). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|3
|США
|14
|9
|10
|33
|2
|Россия
|12
|11
|6
|29
|4
|Австралия
|7
|8
|7
|22
|5
|Италия
|4
|6
|5
|15
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Германия
|3
|2
|3
|8
|9
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|10
|Канада
|2
|2
|6
|10