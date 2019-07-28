Кафельников: выступление Рублева на теннисном турнире в Гамбурге можно считать успешным

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление российского теннисиста Андрея Рублева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге можно считать успешным, несмотря на поражение в финале. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

Рублев уступил грузину Николозу Басилашвили в финальном матче со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Россиянин в четвертьфинале победил четвертую ракетку мира австрийца Доминика Тима.

"Выход Рублева в финал - это успех. Учитывая, как долго Андрей восстанавливался после травмы, любой подобный результат - это хорошо. Это и рейтинговые очки, и уверенность в собственных силах", - сказал Кафельников.

"По потенциалу Рублев не слабее Карена Хачанова или Даниила Медведева. К сожалению [Рублева], мучают травмы. Надо залечить все и двигаться вперед", - добавил Кафельников.

Рублев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков). Он находится на 78-м месте в рейтинге ATP. На счету Рублева одна победа на турнирах ассоциации, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге (турнир ATP 250), на турнирах Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).