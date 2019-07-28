"Ростов" победил на выезде "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 28 июля. "Ростов" одержал гостевую победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
В составе "Арсенала" мячи забили Евгений Луценко (67-я минута) и Горан Чаушич (90). У "Ростова" отличились финский полузащитник Роман Еременко (20), Алексей Ионов (49) и узбекский нападающий Элдор Шомуродов (81). Для Луценко этот гол стал первым в составе "Арсенала".
За "Арсенал" первый матч провел полузащитник Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", он выступает за тульский клуб на правах аренды. На 37-й минуте он получил желтую карточку, а на 79-й минуте был заменен, вместо него вышел замбиец Ламек Банда.
Лучшим игроком матча был признан Еременко. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.
"Арсенал" и "Ростов" встречались девятый раз в истории, ростовский клуб одержал третью победу, еще дважды побеждали туляки, четыре матча завершились вничью. "Арсенал" не смог победить "Ростов" в пятом матче подряд. В турнирной таблице "Ростов" поднялся на вторую строчку, имея в активе семь очков. "Арсенал" располагается на седьмой строчке, набрав четыре очка.
В четвертом туре "Ростов" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 3 августа. "Арсенал" в гостях встретится с "Тамбовом" 4 августа. 1 августа "Арсенал" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским "Нефтчи", первая встреча в Туле завершилась поражением российского клуба (0:1).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|5
|Ростов
|3
|2
|1
|0
|7-5
|7
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|3
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|4
|Рубин
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Спартак
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|7
|Арсенал
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|8
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|10
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|13
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|14
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0