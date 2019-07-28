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Футбол в России

"Ростов" победил на выезде "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ростовского клуба

ТАСС, 28 июля. "Ростов" одержал гостевую победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

В составе "Арсенала" мячи забили Евгений Луценко (67-я минута) и Горан Чаушич (90). У "Ростова" отличились финский полузащитник Роман Еременко (20), Алексей Ионов (49) и узбекский нападающий Элдор Шомуродов (81). Для Луценко этот гол стал первым в составе "Арсенала".

За "Арсенал" первый матч провел полузащитник Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", он выступает за тульский клуб на правах аренды. На 37-й минуте он получил желтую карточку, а на 79-й минуте был заменен, вместо него вышел замбиец Ламек Банда.
Лучшим игроком матча был признан Еременко. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

"Арсенал" и "Ростов" встречались девятый раз в истории, ростовский клуб одержал третью победу, еще дважды побеждали туляки, четыре матча завершились вничью. "Арсенал" не смог победить "Ростов" в пятом матче подряд. В турнирной таблице "Ростов" поднялся на вторую строчку, имея в активе семь очков. "Арсенал" располагается на седьмой строчке, набрав четыре очка.

В четвертом туре "Ростов" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 3 августа. "Арсенал" в гостях встретится с "Тамбовом" 4 августа. 1 августа "Арсенал" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским "Нефтчи", первая встреча в Туле завершилась поражением российского клуба (0:1).

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит33006-19
5Ростов32107-57
2Краснодар32016-36
3Урал32016-46
4Рубин21102-14
6Спартак31113-44
7Арсенал31116-64
8Локомотив21103-24
9Динамо31113-24
10Крылья Советов31025-53
11Уфа31026-73
12Тамбов31024-43
13Ахмат21011-33
14ЦСКА21012-33
15Оренбург30032-60
16Сочи30030-60
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