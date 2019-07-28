Крупнейший в России заплыв на открытой воде прошел на Волге в Нижнем Новгороде

ТАСС, 28 июля. Самый массовый в России заплыв на открытой воде - X-Waters Volga прошел в воскресенье в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие около 1800 спортсменов из 14 стран мира, сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который сам проплыл один километр по Волге.

"Это уникальное мероприятие, в этом году это самый большой заплыв в России на открытой воде по числу участников и один из самых крупных в Европе. В нем приняли участие более 1800 человек из 14 стран мира, в том числе Бразилии, Нидерландов, Испании, Великобритании, а также из 117 городов России", - отметил Никитин.

По его словам, столь большое количество участников объясняется тем, что Волга - символ России и многим хочется переплыть реку. "В детстве для меня это была мечта - переплыть Волгу. Когда мечта сбылась, я испытал гордость, это преодоление себя, открытая вода - всегда вызов. <…> Только в воде я осознал, что переплываю не только Волгу, но и Оку, сделать это можно только в Нижнем Новгороде", - добавил глава региона.

Никитин заметил, что для прохождения дистанции необходима хорошая спортивная подготовка. "Я сейчас плаваю не так много и часто, как хотелось бы. Скорее это аэробная подготовка - бег, лыжи, которые я очень люблю. Я убежден, что лыжи могут стать элементом подготовки к практически любому аэробному виду спорта - и к езде на велосипеде, и к бегу, и к плаванию", - сказал губернатор.

Никитин добавил, что заплыв имеет большое значение для популяризации спорта в Нижегородской области. "У нас более 22 тыс. человек занимаются плаванием. В этом году мы приняли долгожданное решение о реконструкции 50-метрового бассейна "Дельфин". Также будем предлагать депутатам Законодательного собрания выделить средства на проектирование нового 50-метрового бассейна", - подчеркнул Никитин.

Заплыв проходил на трех дистанциях - 1, 3 и 5 километров. Безопасность мероприятия обеспечивали 38 маломерных судов на Волге.