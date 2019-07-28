"Торпедо" потерпело первое поражение в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги

ТАСС, 28 июля. Московское "Торпедо" в гостях уступило клубу "Нижний Новгород" со счетом 1:2 в матче пятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), потерпев первое поражение в новом сезоне.

В составе хозяев голами отметились Игорь Портнягин (35-я минута) и Максим Палиенко (60). В составе "Торпедо" единственный мяч забил Андрей Лях (19).

"Торпедо" с десятью очками занимает третье место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с четырьмя баллами идет 15-м. В следующем туре "Торпедо" 4 августа дома сыграет с "Армавиром", "Нижний Новгород" днем ранее на выезде встретится с "Чайкой" из Ростовской области.

В других матчах пятого тура владивостокский "Луч" обыграл ярославский "Шинник" (2:1), "СКА-Хабаровск" победил воронежский "Факел" (1:0), красноярский "Енисей" уступил "Краснодару-2" (0:1), томская "Томь" оказалась сильнее ивановского "Текстильщика" (2:1).