Тренер Чепик: отъезд российских пловцов в университеты США губит их карьеру

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Отъезд российских пловцов в США, где они начинают выступать за местные университеты, губит их профессиональные карьеры спортсменов. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик после окончания чемпионата мира в Кванджу.

"Система американских университетов не подразумевает подготовку к крупным соревнованиям. Там подготовка идет к соревнованиям на короткой воде, где университеты решают свои проблемы между собой. Им главное - поднять свой рейтинг, поэтому тренеры и набирают наших спортсменов, но через год-два они им уже не нужны", - сказал Чепик.

"Мы объясняем спортсменам, но они нам не верят. Спортсмены после концентрируются на учебе, получают стипендию, но прогресс у них заканчивается. Арина Опенышева, Дарья Устинова, Мария Асташкина, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова уехали, и мы видим, что с ними происходит", - добавил он.

Главный тренер российской команды отметил, что в университетах США совсем иная система подготовки. "У нас почти все пловцы аэробные, а у них, наоборот, анаэробные, что подразумевает мощную короткую работу: кто выживает, тот и выплывает. У нас другой подход", - заметил Чепик.

"Это подходит в тех случаях, когда много людей, из которых обязательно кто-то появится", - добавил он.