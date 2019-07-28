Россия через год может снова провести чемпионат Европы по пляжному регби

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова через год в четвертый раз принять чемпионат Европы по пляжному регби. Об этом ТАСС по окончании турнира заявил спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Третий чемпионат Европы, который проходил в центре пляжных видов спорта "Динамо" в Москве, завершился победой сборной России над командой Грузии со счетом 7:4, россияне стали двукратными чемпионами Европы. Женская сборная завоевала третий титул сильнейшей команды в Европе, выиграв в воскресенье в финале у итальянок - 2:1.

"В следующем году формат соревнований может претерпеть некоторые изменения - возможно добавятся отборочные этапы. Но мы рассчитываем, что решающий этап, в котором будут определяться победители, пройдет в Москве - есть общее понимание по этому вопросу. В любом случае решение будет озвучено не раньше декабрьской генеральной ассамблеи Rugby Europe (организация, объединяющая национальные регбийные федерации европейских стран - прим. ТАСС), где будет утверждено расписание на будущий год", - сообщил Марков.