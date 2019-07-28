Марков: россияне выиграли чемпионат Европы по пляжному регби под грузом звания фаворитов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские команды испытывали двойной груз ответственности, выступая на третьем домашнем чемпионате Европы по пляжному регби в статусе фаворитов соревнований. Об этом ТАСС по окончании турнира заявил спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Турнир, который проходил в центре пляжных видов спорта "Динамо" в Москве, завершился победой сборной России над командой Грузии со счетом 7:4, россияне стали двукратными чемпионами Европы. Женская сборная завоевала третий титул сильнейшей команды в Европе, выиграв в воскресенье в финале у итальянок - 2:1.

"Наши сборные вновь подтвердили статус сильнейших в Европы, но защищать титул всегда тяжелее, чем завоевывать его впервые. Фаворитам всегда непросто, и это перед стартом понимали все - ответственность двойная, играем перед своими болельщиками, которых с каждым годом все больше", - рассказал Марков.

"И все-таки мужчины уверенно выиграли этот турнир - в каждом матче боролись с явным преимуществом. Для финала Россия - Грузия дополнительных афиш не понадобилось, каждый, кто знаком с регби, понимает, какие команды играли. И в финале наши парни уверенно и с запасом поставили точку в этом турнире", - отметил Марков.

"А вот девушки заставили понервничать - кто выиграет матч, не было понятно до последней секунды матча, плюс мы получили желтую карточку. Нервы потрепали, но в конце женской сборной удалось справиться с соперницами даже в меньшинстве. Уверен, что болельщики были довольны", - подчеркнул Марков.