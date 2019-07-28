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Футбол в России

ЦСКА победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов
Федор Чалов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 27897 зрителей.

Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар после использования системы видеоассистента рефери (VAR). В первом тайме система была впервые применена в матче РПЛ, когда мяч в штрафной площади "Локомотива" попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова. После просмотра повтора Безбородов не стал назначать пенальти.

На 33-й минуте встречи из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин. Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук пропустил встречу из-за мышечной травмы.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, имея в активе шесть очков, "Локомотив" расположился на восьмом месте, набрав 4 очка.

В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским "Рубином" 4 августа, "Локомотив" днем ранее в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит33006-19
2Ростов32107-57
3Краснодар32016-36
4Урал32016-46
5ЦСКА32013-36
6Рубин21102-14
7Спартак31113-44
8Локомотив31113-34
9Арсенал31116-64
10Динамо31113-24
11Крылья Советов31025-53
12Уфа31026-73
13Тамбов31024-43
14Ахмат21011-33
15Оренбург30032-60
16Сочи30030-60
Теги
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