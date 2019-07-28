ЦСКА победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 27897 зрителей.

Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар после использования системы видеоассистента рефери (VAR). В первом тайме система была впервые применена в матче РПЛ, когда мяч в штрафной площади "Локомотива" попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова. После просмотра повтора Безбородов не стал назначать пенальти.

На 33-й минуте встречи из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин. Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук пропустил встречу из-за мышечной травмы.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, имея в активе шесть очков, "Локомотив" расположился на восьмом месте, набрав 4 очка.

В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским "Рубином" 4 августа, "Локомотив" днем ранее в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".