ЦСКА победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 27897 зрителей.
Единственный мяч на 42-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар после использования системы видеоассистента рефери (VAR). В первом тайме система была впервые применена в матче РПЛ, когда мяч в штрафной площади "Локомотива" попал в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова. После просмотра повтора Безбородов не стал назначать пенальти.
На 33-й минуте встречи из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин. Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук пропустил встречу из-за мышечной травмы.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.
В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, имея в активе шесть очков, "Локомотив" расположился на восьмом месте, набрав 4 очка.
В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским "Рубином" 4 августа, "Локомотив" днем ранее в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Ростов
|3
|2
|1
|0
|7-5
|7
|3
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|4
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|6
|Рубин
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|7
|Спартак
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|Арсенал
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|10
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|11
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|12
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|13
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|14
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0