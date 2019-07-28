Футболист ЦСКА Чалов назвал заслуженной победу над "Локомотивом" в РПЛ

"Была тяжелая игра, мы отдали очень много сил, я считаю, что мы заслуженно победили. В первом тайме был очень высокий темп, во втором уже подсели. В моменте с пенальти был контакт, поэтому пенальти был, но если бы не VAR, то его бы не поставили, с VAR некоторые моменты будут судиться честнее. Но в ситуации с первым просмотром VAR была большая пауза, от этого градус игр падает", - сказал Чалов.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол отметил, что команде было тяжело сохранять минимальное преимущество. "Игра сегодня была очень тяжелой, "Локомотив" - хорошая команда. Мы провели очень хороший первый тайм, забили гол, хорошо, что VAR был сегодня за нас. Во втором тайме они чуть лучше играли, хотели забить гол, последние минуты матча были тяжелые. 1:0 - сложный результат, его трудно сохранять", - подчеркнул футболист.

В активе ЦСКА шесть очков, команда располагается на пятом месте. "Локомотив" после трех туров набрал четыре очка и занимает восьмое место. В следующем туре железнодорожники 3 августа в гостях сыграют с самарскими "Крыльями Советов", днем позднее ЦСКА в Казани встретится с "Рубином".