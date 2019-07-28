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Футбол в России

СМИ: "Динамо" предлагает около €20 млн за футболиста дортмундской "Боруссии" Филиппа

Transfermarkt оценивает возможную сделку в €13 млн

ТАСС, 28 июля. Московское "Динамо" готово заплатить чуть менее €20 млн за атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

Контракт 25-летнего немецкого игрока рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €13 млн.

По информации источника, помимо "Динамо" интерес к Филиппу проявляет немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне).

Всего за "Боруссию" Филипп провел 51 матч во всех турнирах, в котором отличился 11 раз и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Помимо дортмундской "Боруссии" Филипп выступал за немецкий "Фрайбург", с которым стал победителем второго дивизиона чемпионата Германии.

Также он выступал за сборную Германии для игроков не старше 21 года, провел в ее составе десять матчей и выиграл молодежный чемпионат Европы (2017).

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