Матч "Рубина" и "Ахмата" закроет программу третьего тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" в понедельник дома примет грозненский "Ахмат". Матч завершит программу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра пройдет на Центральном стадионе, который вмещает 25 тыс. человек, начало - 20:00 мск. Основной стадион "Рубина" "Казань-Арена" пока недоступен для команды из-за проведения там чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills. Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

У "Рубина" получилось хорошее начало чемпионата - после двух матчей подопечные Романа Шаронова набрали четыре очка, в первом туре казанцы добились гостевой ничьей с "Локомотивом" (1:1), затем "Рубин" на выезде обыграл московское "Динамо" (1:0). В последнем матче полузащитник клуба из столицы Татарстана Евгений Башкиров получил красную карточку и теперь не сможет помочь своей команде в предстоящей игре против "Ахмата". По-прежнему восстанавливается от перелома малоберцовой кости Владимир Гранат, который получил тяжелую травму в матче 20-го тура РПЛ сезона-2018/19 против "Ростова". Также из-за повреждений под вопросом участие в игре новичков "Рубина" полузащитника Камиля Закирова и защитника Сильвие Бегича.

В противостоянии "Рубина" и "Ахмата" трудно выделить явного фаворита - в 24 очных встречах казанцы побеждали восемь раз, грозненцы - семь, девять матчей завершились вничью. Встречи между клубами не славятся высокой результативностью, в последних пяти играх команды лишь раз забили на двоих больше двух мячей, это было в матче второго круга чемпионата России сезона-2017/18, тогда "Рубин" оказался сильнее (3:2). В прошлом сезоне "Рубин" сыграл вничью (1:1) в Грозном в первом круге, а затем в марте на домашнем поле обыграл "Ахмат" со счетом 1:0.

Дебют Глушакова откладывается

"Ахмат" начал чемпионат с домашней победы над бронзовым призером прошлого сезона "Краснодаром" (1:0), однако затем крупно уступил в гостях екатеринбургскому "Уралу"(0:3). Перед матчем в Казани подопечные Рашида Рахимова расположились на 14-й строчке в турнирной таблице.

В текущее трансферное окно "Ахмат" приобрел бывшего капитана "Спартака" Дениса Глушакова, однако 32-летний полузащитник пока не провел ни одного матча в новом сезоне, так как получил травму. Россиянин не поможет "Ахмату" и в матче против "Рубина". Также из-за травмы в понедельник не сыграет полузащитник Раванелли, который выбыл как минимум до конца осени из-за разрыва крестообразных связок, под вопросом участие в матче защитника Вилькера Анхеля.