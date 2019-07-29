СМИ: ЦСКА интересуется футболистом ПСВ Хендриксом

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника голландского ПСВ Йоррита Хендрикса. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По информации источника, также футболистом интересуются итальянская "Болонья" и неназванный немецкий клуб. 24-летний голландец склоняется к переходу в "Болонью", однако отмечается, что в том случае, если сделка не состоится в ближайшее время, то он будет более активно рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €7,5 млн. В минувшем сезоне он сыграл за ПСВ 38 матчей в различных турнирах, забив один гол и сделав пять результативных передач. На его счету один матч за национальную сборную Нидерландов.

ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает пятое место, набрав шесть очков после трех матчей. В сентябре столичный клуб начнет выступать в групповом этапе Лиги Европы.