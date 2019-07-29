СМИ: футболист "Ювентуса" Матюиди близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 29 июля. Французский полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Блез Матюиди может перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Corriere di Torino.

По информации источника, игра Матюиди заинтересовала руководство "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" же на данный момент полностью укомплектовал среднюю линию после переходов Аарона Рэмзи и Адриана Рабьо и готов отпустить 32-летнего француза. Отмечается, что конкуренцию английскому клубу может составить французский ПСЖ, за который Матюиди выступал с 2011 по 2017 год. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €22 млн.

В минувшем сезоне Матюиди провел за "Ювентус" 42 встречи в различных турнирах, забив три мяча и отдав три результативных передачи. На его счету 80 матчей и 9 голов в составе национальной сборной Франции.