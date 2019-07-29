Хоккеисту новокузнецкого "Металлурга" Лудцеву отказано в получении визы в Чехию

ТАСС, 29 июля. Посольство Чехии отказало нападающему новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" Денису Лудцеву в получении визы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Из-за этого спортсмен был вынужден вернуться в Новокузнецк раньше времени. Отмечается, что спортсмен пытался на протяжении трех дней получить визу в Москве, но документ не был получен. В связи с этим хоккеист приступит к тренировкам под руководством тренерского штаба команды Молодежной хоккейной лиги "Кузнецкие медведи".

Новокузнецкий "Металлург" выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в прошлом сезоне команда вышла в плей-офф турнира, где в первом раунде уступила московской "Звезде" (1-3).

22-летний Лудцев в сезоне-2018/19 выступал за самарский клуб ЦСК ВВС, сыграв в 48 матчах, набрав 11 очков (6 шайб + 5 передач).