Бассейн в Челябинске улучшат до уровня проведения чемпионатов России к 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Дополнительную ванну создадут на территории бассейна "Строитель" в Челябинске в 2021 году по национальному проекту "Демография". Это позволит городу принимать чемпионаты России по плаванию, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

В понедельник врио губернатора области Алексей Текслер проводит рабочую поездку в Металлургический район Челябинска.

"В бассейне "Строитель" в настоящее время есть три ванны: 50, 25 и 15 метров. Это позволяет организовать процесс обучения детей поэтапно. Однако для проведения крупных соревнований, таких как чемпионат России, нужна еще одна ванна, которая на время соревнований будет играть роль разминочной. Она будет построена по нацпроекту "Демография" в 2021 году, после этого планируется подавать заявки на проведение соревнований соответствующего уровня", - сказал Одер.

И. о. министра пояснил ТАСС, что общая стоимость строительства составит ориентировочно 125 млн рублей, из них 95 млн будут получены из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Длина новой ванны составит 25 метров.

Бассейн "Строитель" в Металлургическом районе Челябинска запущен в эксплуатацию в 1970 году. Входил в четверку лучших плавательных бассейнов СССР. Он является крупным спортивным объектом: 400 тыс. посещений в год. На его базе занимаются воспитанники школы олимпийского резерва.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.