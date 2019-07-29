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Футбол в России

СМИ: "Спартак" готов заплатить за футболиста АЗ Тила €15 млн

Контракт 21-летнего полузащитника с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб "Спартак" намерен приобрести полузащитника голландского клуба АЗ Гуса Тила за €15 млн. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал 1limburg.nl.

По информации источника, футболист предварительно дал согласие на переезд в Россию. Отмечается, что "Спартак" пока не договорился о сумме трансфера. Утверждается, что за переход полузащитника голландский клуб намерен получить от €10 млн до €15 млн. Ранее сообщалось, что игроком интересуется санкт-петербургский "Зенит".

Согласно порталу Tranfermarkt, стоимость Тила составляет €6 млн. Контракт Тила с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Тил с 2016 года выступает за АЗ. В прошедшем сезоне 21-летний футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав семь голевых передач.

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