Бригада арбитров из Мальты рассудит ответный матч Лиги Европы между "Арсеналом" и "Нефтчи"

ТАСС, 29 июля. Мальтийская бригада арбитров получила назначение на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между российским клубом "Арсенал" и азербайджанским "Нефтчи". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным судьей матча назначен Алан Марио Сантом, его помощниками станут Эдвард Спитери и Роберто Велла, резервным рефери - Малком Спитери.

Встреча пройдет 1 августа в Баку. В первом матче, который прошел в Туле 25 июля, "Арсенал" уступил "Нефтчи" со счетом 0:1. Если "Арсенал" пробьется в третий квалификационный раунд, то сыграет там с израильским клубом "Бней Иегуда".

Другой ответный матч второго квалификационного раунда между чешским "Яблонецем" и армянским "Пюником" рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Его помощниками выступят Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, четвертым судьей назначен Евгений Турбин. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армянской команды.

На ответную игру второго квалификационного раунда турнира между португальской "Виторией" и люксембургским "Женессом" также получила назначение российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Николай Богач, резервным судьей назначен Алексей Сухов. Первый матч завершился победой "Витории" (1:0).

Обе ответные игры также пройдут 1 августа.