Пятикратный чемпион Англии по футболу Эвра завершил карьеру

ТАСС, 29 июля. Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на Tribalfootball.com.

По информации издания, 38-летний спортсмен планирует получить тренерскую лицензию.

"Моя карьера в качестве игрока завершена официально. Я начал проходить обучение в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на получение тренерской лицензии категории B еще в 2013 году. Теперь же мне хочется перейти на категорию A. Скорее всего, через полгода я смогу возглавить команду", - сказал Эвра.

Эвра выступал за итальянские клубы "Марсала" и "Монца", французскую "Ниццу". Также он представлял "Монако", который выступает в чемпионате Франции, в составе команды он становился обладателем Кубка французской лиги.

На протяжении 12 лет Эвра играл за английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого становился пятикратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Суперкубка Англии, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов. Также защитник выступал за итальянский "Ювентус", вместе с которым дважды выигрывал чемпионат страны, дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выигрывал Суперкубок Италии. После ухода из "Ювентуса" Эвра играл в 2017-2018 годах во французском "Марселе" и английском "Вест Хэме".

В составе сборной Франции он провел 81 матч, на его счету серебряная медаль чемпионата Европы 2016 года.