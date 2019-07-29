ФК "Краснодар" возобновил онлайн-продажу билетов на матч ЛЧ с "Порту"

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Работа официального сайта "Краснодара" восстановлена, и футбольный клуб возобновил онлайн-продажу билетов на домашний первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в билетной службе "Краснодара".

"У нас произошел сбой сайта, он связан с активным стартом продажи билетов на матч с "Порту". Сейчас есть в наличии билеты всех ценовых категорий", - заявили в билетной службе.

Матч пройдет 7 августа на стадионе "Краснодар", который вмещает 35 тыс. зрителей, начало - 20:00 мск. Ответная встреча пройдет 13 августа.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Краснодар" занял третье место и завоевал право на выступление в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "Порту" стал вторым в национальном чемпионате. Португальский клуб один раз становился победителем главного еврокубкового турнира (2003/04), в финале обыграв "Монако" (3:0), один из голов забил россиянин Дмитрий Аленичев.

Также в нынешнем сезоне Лиги чемпионов от России выступят санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", которые начнут турнир с группового этапа (жеребьевка - 29 августа, первый тур - 17 и 18 сентября).