СМИ: футболист "Спартака" Фернандо может перейти в китайский "Бэйцзин Гоань"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Фернандо может стать игроком китайского "Бэйцзин Гоань". Об этом сообщает твиттер-аккаунт Transfermarkt China.

Подробности возможного перехода 27-летнего футболиста не сообщаются.

Фернандо выступает за "Спартак" с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за итальянскую "Сампдорию", донецкий "Шахтер" и бразильский "Гремио".

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги "Тамбову" со счетом 0:2.