ФК "Андорра", принадлежащий Пике, сыграет в третьем по силе испанском дивизионе

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб "Андорра", который принадлежит защитнику "Барселоны" Жерару Пике, заплатил Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) €452 тыс. за приобретение лицензии и в следующем сезоне выступит в третьем по силе испанском дивизионе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

В сезоне-2018/19 "Андорра" выступала в пятом дивизионе и по итогам турнира добыла путевку в четвертый, однако благодаря уплате пошлины и соответствию всем критериям смогла занять в третьем дивизионе место каталонского клуба "Реус Депортиу", который выступал во второй по силе лиге в прошлом сезоне, но снялся с соревнований, обанкротившись. Третий дивизион Испании состоит из четырех групп, которые формируются по региональному признаку, "Андорра" и "Реус Депортиу" представляют один регион - Каталонию.

Пике купил клуб в декабре 2018 года. "Андорра" базируется в столице княжества Андорра - Андорра-ла-Велье. Пике намерен модернизировать стадион в андоррском Энкампе, на котором выступает клуб, долгосрочной целью является строительство собственной арены вместимостью 15 тыс. человек. Высшим достижением команды является победа в Кубке Каталонии (1994), в финале турнира был обыгран "Эспаньол".