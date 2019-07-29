"Тампа" гордится продлением контракта с Василевским на восемь лет

В понедельник "Тампа" и 25-летний хоккеист подписали новый контракт, который вступит в силу с сезона-2020/21. Зарплата игрока составит $9,5 млн в год, он станет третьим в списке самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ после канадца Кэри Прайса ($10,5 млн в год, "Монреаль") и россиянина Сергея Бобровского ($10 млн, "Флорида"). В сезоне-2019/20 будет действителен нынешний контракт Василевского, по которому он зарабатывает $3,5 млн в год.

ТАСС, 29 июля. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Жюльен Брисбуа заявил, что клуб очень рад продлению соглашения с российским вратарем Андреем Василевским на восемь лет. Его слова приводит пресс-служба команды.

"Клуб очень гордится тем, что ему удалось продлить контракт с Василевским на восемь лет, - заявил Брисбуа. - С тех пор как Василевский выступает за "Тампу", он продемонстрировал неповторимую этику и профессионализм на льду и за его пределами. Мы с нетерпением ожидаем, что в ближайшем будущем он продолжит успешно выступать за нашу команду".

Василевский является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с "Тампой". В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 он провел 53 матча за "Тампу", одержав 39 побед (лучший результат в лиге) и отражая в среднем 92,5% бросков, в его активе шесть матчей "на ноль" (четвертый показатель в лиге). Он стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю по итогам сезона НХЛ.

В составе сборной России Василевский становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзовых наград мировых первенств (2017, 2019). По итогам чемпионата мира 2019 года в Словакии россиянин был признан лучшим голкипером турнира.

В прошлом сезоне "Тампа" стала победителем регулярного чемпионата, повторив рекорд "Детройта" по числу побед (62), однако в первом раунде плей-офф уступила "Коламбусу" со счетом 0-4. В составе "Тампы" выступают еще двое россиян - защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.